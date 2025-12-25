Экономический календарь
Денежный агрегат M3 от Управления денежного обращения Гонконга г/г (Hong Kong Monetary Authority M3 Money Supply y/y)
|Низкая
|4.5%
|3.6%
|
4.0%
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|3.9%
|
4.5%
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Денежный агрегат M3 от Управления денежного обращения Гонконга г/г (HKMA M3 Money Supply y/y) представляет собой сумму всей валюты, банковских вкладов, депозитных сертификатов, удерживаемых всем населением Гонконга (резидентами и нерезидентами). Необходимо отметить, что в гонконгской классификации к M3 не относят соглашения об обратной покупке (сделки РЕПО) и фонды денежного рынка. Рост денежного агрегата может стимулировать покупательскую способность населения, что в свою может оказать благоприятное воздействие на котировки гонконгского доллара.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Денежный агрегат M3 от Управления денежного обращения Гонконга г/г (Hong Kong Monetary Authority M3 Money Supply y/y)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
