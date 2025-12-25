Экономический календарь
Уровень безработицы в Гонконге за 3 месяца (Hong Kong Unemployment Rate 3-Months)
|Низкая
|3.8%
|3.9%
|
3.8%
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|3.8%
|
3.8%
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Уровень безработицы за 3 месяца (Unemployment Rate 3-months) показывает процентное изменение в общем количестве нетрудоустроенных граждан Гонконга за последние три месяца. Безработными в данном случае подразумеваются лица старше 15 лет, которые не имели оплачиваемой занятости в течение последних 7 дней. При этом учитываются граждане, искавшие работу последние 30 дней, так и переставшие искать (числятся в отчете как "отчаявшиеся работники"). Значения индикатора не подвергаются сезонной корректировке, их рост выше ожидаемого свидетельствует о снижении покупательской способности населения, что в свою очередь может негативно повлиять на котировки гонконгского доллара.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Уровень безработицы в Гонконге за 3 месяца (Hong Kong Unemployment Rate 3-Months)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
