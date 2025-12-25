КалендарьРазделы

Объем импорта Гонконга г/г (Hong Kong Imports y/y)

Страна:
Гонконг
HKD, Гонконгский доллар
Источник:
Департамент статистики и переписи населения (Census and Statistics Department)
Сектор:
Торговля
Низкая 18.3% 12.7%
13.6%
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
16.2%
18.3%
Следующий релиз Актуальное Прогноз
Предыдущее
Объем импорта г/г (Imports y/y) отражает процентное изменение в общей стоимости товаров, импортируемых в Гонконг за отчетный месяц по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года. К ним относятся товары, произведенные на территории вне юрисдикции Гонконга и предназначенные для внутреннего потребления или для реэкспортирования, а также реимпортируемые продукты гонконгского производства. При вычислении индикатора используются цены с учетом стоимости, страхования и перевозки товаров. Рост значения показателя может положительно отразиться на котировках гонконгского доллара.

График последних значений:

актуальные данные

прогнозные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Объем импорта Гонконга г/г (Hong Kong Imports y/y)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
окт. 2025
18.3%
12.7%
13.6%
сент. 2025
13.6%
14.1%
11.5%
авг. 2025
11.5%
14.0%
16.5%
июль 2025
16.5%
7.5%
11.1%
июнь 2025
11.1%
7.1%
18.9%
май 2025
18.9%
6.1%
15.8%
апр. 2025
15.8%
6.5%
16.6%
март 2025
16.6%
4.4%
11.8%
февр. 2025
11.8%
4.8%
0.5%
янв. 2025
0.5%
-15.9%
-1.1%
дек. 2024
-1.1%
-3.2%
5.7%
нояб. 2024
5.7%
3.9%
4.5%
окт. 2024
4.5%
5.6%
1.4%
сент. 2024
1.4%
10.7%
7.9%
авг. 2024
7.9%
7.1%
9.9%
июль 2024
9.9%
9.0%
9.0%
июнь 2024
9.0%
12.7%
9.6%
май 2024
9.6%
14.1%
3.7%
апр. 2024
3.7%
15.0%
5.3%
март 2024
5.3%
2.3%
-1.8%
февр. 2024
-1.8%
18.9%
21.7%
янв. 2024
21.7%
11.3%
11.6%
дек. 2023
11.6%
8.5%
7.1%
нояб. 2023
7.1%
5.3%
2.6%
окт. 2023
2.6%
1.8%
-0.4%
сент. 2023
-0.4%
-1.9%
-0.3%
авг. 2023
-0.3%
-5.3%
-7.9%
июль 2023
-7.9%
-8.2%
-12.3%
июнь 2023
-12.3%
-11.1%
-16.7%
май 2023
-16.7%
-13.5%
-11.9%
апр. 2023
-11.9%
-16.5%
-0.6%
март 2023
-0.6%
-18.5%
-4.1%
февр. 2023
-4.1%
-24.0%
-30.2%
янв. 2023
-30.2%
-16.4%
-23.5%
дек. 2022
-23.5%
-14.6%
-20.3%
нояб. 2022
-20.3%
-18.5%
-11.9%
окт. 2022
-11.9%
-18.2%
-7.8%
сент. 2022
-7.8%
-17.9%
-16.3%
авг. 2022
-16.3%
-15.2%
-9.9%
июль 2022
-9.9%
-13.1%
0.5%
июнь 2022
0.5%
-12.4%
1.3%
май 2022
1.3%
-10.4%
2.1%
апр. 2022
2.1%
-6.8%
-6.0%
март 2022
-6.0%
0.9%
6.2%
февр. 2022
6.2%
6.2%
9.6%
янв. 2022
9.6%
10.7%
19.3%
дек. 2021
19.3%
13.3%
20.0%
нояб. 2021
20.0%
19.2%
17.7%
окт. 2021
17.7%
25.4%
23.5%
сент. 2021
23.5%
29.6%
28.1%
123
