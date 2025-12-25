Экономический календарь
Объем импорта Гонконга г/г (Hong Kong Imports y/y)
|Низкая
|18.3%
|12.7%
|
13.6%
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|16.2%
|
18.3%
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Объем импорта г/г (Imports y/y) отражает процентное изменение в общей стоимости товаров, импортируемых в Гонконг за отчетный месяц по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года. К ним относятся товары, произведенные на территории вне юрисдикции Гонконга и предназначенные для внутреннего потребления или для реэкспортирования, а также реимпортируемые продукты гонконгского производства. При вычислении индикатора используются цены с учетом стоимости, страхования и перевозки товаров. Рост значения показателя может положительно отразиться на котировках гонконгского доллара.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Объем импорта Гонконга г/г (Hong Kong Imports y/y)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
