Розничные продажи в Гонконге г/г (Hong Kong Retail Sales y/y)

Страна:
Гонконг
HKD, Гонконгский доллар
Источник:
Департамент статистики и переписи населения (Census and Statistics Department)
Сектор:
Потребитель
Низкая 6.9% 3.4%
5.9%
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
5.6%
6.9%
Следующий релиз Актуальное Прогноз
Предыдущее
  Обзор
  График
  История
  • Виджет

Розничные продажи г/г (Retail Sales y/y) отражают процентное изменение в общей стоимости потребительских товаров, проданных в розницу, за прошедший по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года. При расчете не учитываются затраты потребителей на оказанные услуги, также не применяется поправка на сезонные колебания. Значения показателя выше ожидаемого могут иметь благоприятное влияние на котировки гонконгского доллара.

График последних значений:

актуальные данные

прогнозные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Розничные продажи в Гонконге г/г (Hong Kong Retail Sales y/y)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
окт. 2025
6.9%
3.4%
5.9%
сент. 2025
5.9%
4.8%
3.8%
авг. 2025
3.8%
1.2%
1.8%
июль 2025
1.8%
-0.1%
0.7%
июнь 2025
0.7%
-2.3%
2.4%
май 2025
2.4%
0.4%
-2.3%
апр. 2025
-2.3%
-3.5%
-3.5%
март 2025
-3.5%
-10.7%
-13.0%
февр. 2025
-13.0%
-3.0%
-3.2%
янв. 2025
-3.2%
-4.3%
-9.7%
дек. 2024
-9.7%
-2.7%
-7.3%
нояб. 2024
-7.3%
-5.3%
-2.9%
окт. 2024
-2.9%
-9.8%
-6.9%
сент. 2024
-6.9%
-17.1%
-10.1%
авг. 2024
-10.1%
-18.2%
-11.8%
июль 2024
-11.8%
-12.0%
-9.7%
июнь 2024
-9.7%
-7.0%
-11.5%
май 2024
-11.5%
-7.9%
-14.7%
апр. 2024
-14.7%
0.7%
-7.0%
март 2024
-7.0%
-8.7%
1.9%
февр. 2024
1.9%
-12.5%
0.9%
янв. 2024
0.9%
-2.0%
7.8%
дек. 2023
7.8%
12.6%
15.9%
нояб. 2023
15.9%
10.6%
5.6%
окт. 2023
5.6%
7.9%
13.0%
сент. 2023
13.0%
27.8%
13.7%
авг. 2023
13.7%
33.6%
16.5%
июль 2023
16.5%
13.6%
19.6%
июнь 2023
19.6%
26.7%
18.4%
май 2023
18.4%
11.5%
15.0%
апр. 2023
15.0%
37.9%
40.9%
март 2023
40.9%
19.6%
31.3%
февр. 2023
31.3%
3.9%
7.0%
янв. 2023
7.0%
-1.5%
1.1%
дек. 2022
1.1%
-0.1%
-4.2%
нояб. 2022
-4.2%
2.0%
3.9%
окт. 2022
3.9%
0.0%
0.3%
сент. 2022
0.2%
2.0%
-0.1%
авг. 2022
-0.1%
-5.0%
4.1%
июль 2022
4.1%
-1.4%
-1.3%
июнь 2022
-1.2%
4.9%
-1.7%
май 2022
-1.7%
-9.5%
11.7%
апр. 2022
11.7%
-19.2%
-13.8%
март 2022
-13.8%
-5.1%
-14.6%
февр. 2022
-14.6%
5.0%
4.0%
янв. 2022
4.1%
6.5%
6.2%
дек. 2021
6.2%
9.4%
7.1%
нояб. 2021
7.1%
0.1%
12.1%
окт. 2021
12.0%
22.2%
7.3%
сент. 2021
7.3%
23.7%
11.9%
1234
