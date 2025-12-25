КалендарьРазделы

Объем экспорта Гонконга г/г (Hong Kong Exports y/y)

Страна:
Гонконг
HKD, Гонконгский доллар
Источник:
Департамент статистики и переписи населения (Census and Statistics Department)
Сектор:
Торговля
Низкая 17.5% 16.8%
16.1%
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
15.5%
17.5%
Следующий релиз Актуальное Прогноз
Предыдущее
Объем экспорта г/г (Exports y/y) отражает процентное изменение в общей стоимости всех товаров, экспортируемых и реэкспортируемых из Гонконга за отчетный месяц по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Показатели экспорта используются для оценки внешней торговой активности Гонконга и спроса на товары гонконгских производителей вне страны. Рост значения показателя может положительно отразиться на котировках гонконгского доллара.

График последних значений:

актуальные данные

прогнозные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Объем экспорта Гонконга г/г (Hong Kong Exports y/y)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
окт. 2025
17.5%
16.8%
16.1%
сент. 2025
16.1%
16.1%
14.5%
авг. 2025
14.5%
12.8%
14.3%
июль 2025
14.3%
9.3%
11.9%
июнь 2025
11.9%
15.3%
15.5%
май 2025
15.5%
8.7%
14.7%
апр. 2025
14.7%
7.3%
18.5%
март 2025
18.5%
4.8%
15.4%
февр. 2025
15.4%
5.0%
0.1%
янв. 2025
0.1%
-14.6%
5.2%
дек. 2024
5.2%
0.9%
2.1%
нояб. 2024
2.1%
4.3%
3.5%
окт. 2024
3.5%
8.1%
4.7%
сент. 2024
4.7%
12.4%
6.4%
авг. 2024
6.4%
14.5%
13.1%
июль 2024
13.1%
16.2%
10.7%
июнь 2024
10.7%
17.6%
14.8%
май 2024
14.8%
18.7%
11.9%
апр. 2024
11.9%
18.1%
4.7%
март 2024
4.7%
-0.2%
-0.8%
февр. 2024
-0.8%
26.4%
33.6%
янв. 2024
33.6%
30.7%
11.0%
дек. 2023
11.0%
24.8%
7.4%
нояб. 2023
7.4%
4.8%
1.4%
окт. 2023
1.4%
0.9%
-5.3%
сент. 2023
-5.3%
-2.6%
-3.7%
авг. 2023
-3.7%
-6.4%
-9.1%
июль 2023
-9.1%
-13.6%
-11.4%
июнь 2023
-11.4%
-24.2%
-15.6%
май 2023
-15.6%
-17.3%
-13.0%
апр. 2023
-13.0%
-21.6%
-1.5%
март 2023
-1.5%
-24.5%
-8.8%
февр. 2023
-8.8%
-26.8%
-36.7%
янв. 2023
-36.7%
-23.7%
-28.9%
дек. 2022
-28.9%
-24.6%
-24.1%
нояб. 2022
-24.1%
-22.9%
-10.4%
окт. 2022
-10.4%
-23.3%
-9.1%
сент. 2022
-9.1%
-23.6%
-14.3%
авг. 2022
-14.3%
-20.9%
-8.9%
июль 2022
-8.9%
-18.1%
-6.4%
июнь 2022
-6.4%
-14.8%
-1.4%
май 2022
-1.4%
-11.6%
1.1%
апр. 2022
1.1%
6.1%
-8.9%
март 2022
-8.9%
16.6%
0.9%
февр. 2022
0.9%
23.9%
18.4%
янв. 2022
18.4%
12.1%
24.8%
дек. 2021
24.8%
12.3%
25.0%
нояб. 2021
25.0%
14.1%
21.4%
окт. 2021
21.4%
24.9%
16.5%
сент. 2021
16.5%
31.5%
25.9%
123
