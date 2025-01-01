MQL5 リファレンス標準ライブラリトレードクラスCAccountInfoMarginModeDescription LoginTradeModeTradeModeDescriptionLeverageStopoutModeStopoutModeDescriptionMarginModeMarginModeDescriptionTradeAllowedTradeExpertLimitOrdersBalanceCreditProfitEquityMarginFreeMarginMarginLevelMarginCallMarginStopOutNameServerCurrencyCompanyInfoIntegerInfoDoubleInfoStringOrderProfitCheckMarginCheckFreeMarginCheckMaxLotCheck MarginModeDescription 마진 계산 모드를 문자열로 가져오기. string MarginModeDescription() const 값 반환 문자열의 마진 계산 모드. MarginMode TradeAllowed