MQL5 ReferenceStandard LibraryTrade ClassesCAccountInfoMarginModeDescription LoginTradeModeTradeModeDescriptionLeverageStopoutModeStopoutModeDescriptionMarginModeMarginModeDescriptionTradeAllowedTradeExpertLimitOrdersBalanceCreditProfitEquityMarginFreeMarginMarginLevelMarginCallMarginStopOutNameServerCurrencyCompanyInfoIntegerInfoDoubleInfoStringOrderProfitCheckMarginCheckFreeMarginCheckMaxLotCheck MarginModeDescription Gets the margin calculation mode as a string. string MarginModeDescription() const Return Value Margin calculation mode as a string. MarginMode TradeAllowed