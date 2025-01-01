MQL5 リファレンス標準ライブラリトレードクラスCAccountInfoMarginModeDescription LoginTradeModeTradeModeDescriptionLeverageStopoutModeStopoutModeDescriptionMarginModeMarginModeDescriptionTradeAllowedTradeExpertLimitOrdersBalanceCreditProfitEquityMarginFreeMarginMarginLevelMarginCallMarginStopOutNameServerCurrencyCompanyInfoIntegerInfoDoubleInfoStringOrderProfitCheckMarginCheckFreeMarginCheckMaxLotCheck MarginModeDescription 文字列として証拠金計算モードを取得します。 string MarginModeDescription() const 戻り値 文字列としての証拠金計算モード。 MarginMode TradeAllowed