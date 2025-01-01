Referência MQL5Biblioteca PadrãoClasses de negociaçãoCAccountInfoMarginModeDescription LoginTradeModeTradeModeDescriptionLeverageStopoutModeStopoutModeDescriptionMarginModeMarginModeDescriptionTradeAllowedTradeExpertLimitOrdersBalanceCreditProfitEquityMarginFreeMarginMarginLevelMarginCallMarginStopOutNameServerCurrencyCompanyInfoIntegerInfoDoubleInfoStringOrderProfitCheckMarginCheckFreeMarginCheckMaxLotCheck MarginModeDescription Obtém o modo de cálculo para a margem como uma linha. string MarginModeDescription() const valor de retorno Modo de cálculo para a margem como uma linha. MarginMode TradeAllowed