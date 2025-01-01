Referência MQL5Biblioteca PadrãoClasses de negociaçãoCAccountInfoLimitOrders LoginTradeModeTradeModeDescriptionLeverageStopoutModeStopoutModeDescriptionMarginModeMarginModeDescriptionTradeAllowedTradeExpertLimitOrdersBalanceCreditProfitEquityMarginFreeMarginMarginLevelMarginCallMarginStopOutNameServerCurrencyCompanyInfoIntegerInfoDoubleInfoStringOrderProfitCheckMarginCheckFreeMarginCheckMaxLotCheck LimitOrders Obtém o número máximo das ordens pendentes permitidas int LimitOrders() const Valor de retorno O número máximo das ordens pendentes permitidas. Observação 0 - sem limites. TradeExpert Balance