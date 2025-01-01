DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekHandelsklassenCAccountInfoLimitOrders 

LimitOrders

Erhält die maximale Anzahl der aktiven Pending-Ordern.

int  LimitOrders() const

Rückgabewert

Die maximale Anzahl der aktiven Pending-Ordern.

Hinweis

0 - es gibt keine Beschränkungen.