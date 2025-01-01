Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekHandelsklassenCAccountInfoLimitOrders LoginTradeModeTradeModeDescriptionLeverageStopoutModeStopoutModeDescriptionMarginModeMarginModeDescriptionTradeAllowedTradeExpertLimitOrdersBalanceCreditProfitEquityMarginFreeMarginMarginLevelMarginCallMarginStopOutNameServerCurrencyCompanyInfoIntegerInfoDoubleInfoStringOrderProfitCheckMarginCheckFreeMarginCheckMaxLotCheck LimitOrders Erhält die maximale Anzahl der aktiven Pending-Ordern. int LimitOrders() const Rückgabewert Die maximale Anzahl der aktiven Pending-Ordern. Hinweis 0 - es gibt keine Beschränkungen. TradeExpert Balance