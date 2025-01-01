Create

Создает индикатор с указанными параметрами. Для обновления и получения значений индикатора используйте Refresh() и GetData().

bool Create(

string string,

ENUM_TIMEFRAMES period,

int ma_period,

int ma_shift,

ENUM_MA_METHOD ma_method,

int applied

)

Параметры

string

[in] Рабочий символ индикатора.

period

[in] Рабочий период индикатора (значение перечисления ENUM_TIMEFRAMES).

ma_period

[in] Период усреднения индикатора.

ma_shift

[in] Смещение индикатора по оси цен.

ma_method

[in] Метод усреднения индикатора (значение перечисления ENUM_MA_METHOD).

applied

[in] Объект (тип цены, хэндл) применения индикатора.

Возвращаемое значение

true – в случае удачи, false – если не удалось создать индикатор.