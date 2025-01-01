ДокументацияРазделы
CSortedSet<T>

Класс CSortedSet<T> — шаблонный класс, реализующий интерфейс ISet<T>.

Описание

Класс CSortedSet<T> является реализацией отсортированного динамического множества данных типа T, с соблюдением требования уникальности каждого значения. Данный класс предоставляет основные методы для работы с множествами и операциями над ними: объединение и пересечение множеств, определение строгих и нестрогих подмножеств и другие.

Декларация

   template<typename T>
   class CSortedSet : public ISet<T>

Заголовок

   #include <Generic\SortedSet.mqh>

Иерархия наследования

  ICollection

      ISet

          CSortedSet

Методы класса

Метод

Описание

Add

Добавляет элемент в сортированное множество

Count

Возвращает количество элементов в сортированном множестве

Contains

Определяет, содержит ли сортированное множество элемент с указанным значением

Comparer

Возвращает указатель на интерфейс IComparer<T>, использующийся для организации сортированного множества

TryGetMin

Получает минимальный элемент из сортированного множества

TryGetMax

Получает максимальный элемент из сортированного множества

CopyTo

Копирует все элементы сортированного множества в указанный массив, начиная с определенного индекса

Clear

Удаляет все элементы сортированного множества

Remove

Удаляет вхождение указанного элемента из сортированного множества

ExceptWith

Выполняет операцию разности текущей и переданной коллекции (массива)

IntersectWith

Выполняет операцию пересечения текущей и переданной коллекции (массива)

SymmetricExceptWith

Выполняет операцию симметричной разности текущей и переданной коллекции (массива)

UnionWith

Выполняет операцию объединения текущей и переданной коллекции (массива)

IsProperSubsetOf

Определяет, является ли текущее сортированное множество строгим подмножеством заданной коллекции или массива

IsProperSupersetOf

Определяет, является ли текущее сортированное множество строгим надмножеством заданной коллекции или массива

IsSubsetOf

Определяет, является ли текущее сортированное множество подмножеством заданной коллекции или массива

IsSupersetOf

Определяет, является ли текущее сортированное множество надмножеством заданной коллекции или массива

Overlaps

Определяет, пересекается ли текущее сортированное множество с заданной коллекцией или массивом

SetEquals

Определяет, содержит ли текущее сортированное множество все элементы из заданной коллекции или массива

GetViewBetween

Получает от текущего сортированного множества подмножество, заданное минимальным и максимальным значением

GetReverse

Получает копию текущего сортированного множества, где все элементы расположены в обратном порядке
