CSortedSet<T>
Класс CSortedSet<T> — шаблонный класс, реализующий интерфейс ISet<T>.
Описание
Класс CSortedSet<T> является реализацией отсортированного динамического множества данных типа T, с соблюдением требования уникальности каждого значения. Данный класс предоставляет основные методы для работы с множествами и операциями над ними: объединение и пересечение множеств, определение строгих и нестрогих подмножеств и другие.
Декларация
|
template<typename T>
Заголовок
|
#include <Generic\SortedSet.mqh>
|
Иерархия наследования
CSortedSet
Методы класса
|
Метод
|
Описание
|
Добавляет элемент в сортированное множество
|
Возвращает количество элементов в сортированном множестве
|
Определяет, содержит ли сортированное множество элемент с указанным значением
|
Возвращает указатель на интерфейс IComparer<T>, использующийся для организации сортированного множества
|
Получает минимальный элемент из сортированного множества
|
Получает максимальный элемент из сортированного множества
|
Копирует все элементы сортированного множества в указанный массив, начиная с определенного индекса
|
Удаляет все элементы сортированного множества
|
Удаляет вхождение указанного элемента из сортированного множества
|
Выполняет операцию разности текущей и переданной коллекции (массива)
|
Выполняет операцию пересечения текущей и переданной коллекции (массива)
|
Выполняет операцию симметричной разности текущей и переданной коллекции (массива)
|
Выполняет операцию объединения текущей и переданной коллекции (массива)
|
Определяет, является ли текущее сортированное множество строгим подмножеством заданной коллекции или массива
|
Определяет, является ли текущее сортированное множество строгим надмножеством заданной коллекции или массива
|
Определяет, является ли текущее сортированное множество подмножеством заданной коллекции или массива
|
Определяет, является ли текущее сортированное множество надмножеством заданной коллекции или массива
|
Определяет, пересекается ли текущее сортированное множество с заданной коллекцией или массивом
|
Определяет, содержит ли текущее сортированное множество все элементы из заданной коллекции или массива
|
Получает от текущего сортированного множества подмножество, заданное минимальным и максимальным значением
|
Получает копию текущего сортированного множества, где все элементы расположены в обратном порядке