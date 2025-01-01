CSortedSet<T>

Класс CSortedSet<T> — шаблонный класс, реализующий интерфейс ISet<T>.

Описание

Класс CSortedSet<T> является реализацией отсортированного динамического множества данных типа T, с соблюдением требования уникальности каждого значения. Данный класс предоставляет основные методы для работы с множествами и операциями над ними: объединение и пересечение множеств, определение строгих и нестрогих подмножеств и другие.

Декларация

template<typename T>

class CSortedSet : public ISet<T>

Заголовок

#include <Generic\SortedSet.mqh>

Иерархия наследования ICollection ISet CSortedSet

Методы класса