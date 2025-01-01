ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаШаблонные коллекции данныхIList<T> 

Интерфейс IList<T> — интерфейс для реализации шаблонных списков данных.

Описание

Интерфейс IList<T> определяет основные методы для работы со списками: доступ к элементу по индексу, поиск и удаление элемента, сортировку и другие.

Декларация

   template<typename T>
   interface IList : public ICollection<T>

Заголовок

   #include <Generic\Interfaces\IList.mqh>

Иерархия наследования

  ICollection

      IList

Прямые потомки

CArrayList

Методы класса

Метод

Описание

TryGetValue

Получает элемент из списка по заданному индексу

TrySetValue

Изменяет значение из списка по заданному индексу

Insert

Вставляет элемент в список по указанному индексу

IndexOf

Ищет первое вхождение значения в списке

LastIndexOf

Ищет последнее вхождение значения в списке

RemoveAt

Удаляет элемент из списка по указанному индексу