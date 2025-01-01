IList<T>

Интерфейс IList<T> — интерфейс для реализации шаблонных списков данных.

Описание

Интерфейс IList<T> определяет основные методы для работы со списками: доступ к элементу по индексу, поиск и удаление элемента, сортировку и другие.

Декларация

template<typename T>

interface IList : public ICollection<T>

Заголовок

#include <Generic\Interfaces\IList.mqh>

Иерархия наследования ICollection IList Прямые потомки CArrayList

Методы класса