IList<T>
Интерфейс IList<T> — интерфейс для реализации шаблонных списков данных.
Описание
Интерфейс IList<T> определяет основные методы для работы со списками: доступ к элементу по индексу, поиск и удаление элемента, сортировку и другие.
Декларация
|
template<typename T>
Заголовок
|
#include <Generic\Interfaces\IList.mqh>
|
Иерархия наследования
IList
Прямые потомки
Методы класса
|
Метод
|
Описание
|
Получает элемент из списка по заданному индексу
|
Изменяет значение из списка по заданному индексу
|
Вставляет элемент в список по указанному индексу
|
Ищет первое вхождение значения в списке
|
Ищет последнее вхождение значения в списке
|
Удаляет элемент из списка по указанному индексу