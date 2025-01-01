CHashMap<TKey,TValue>

Класс CHashMap<TKey,TValue> — шаблонный класс, реализующий интерфейс IMap<TKey,TValue>.

Описание

Класс CHashMap<TKey,TValue> является реализацией динамической хэш-таблицы, данные которой хранятся в виде неупорядоченных пар "ключ — значение" с соблюдением требования уникальности ключа. Данный класс предоставляет основные методы для работы с хэш-таблицей: доступ к значению по ключу, поиск и удаление пары "ключ-значение" и другие.

Декларация

template<typename TKey, typename TValue>

class CHashMap : public IMap<TKey,TValue>

Заголовок

#include <Generic\HashMap.mqh>

Иерархия наследования ICollection IMap CHashMap

Методы класса