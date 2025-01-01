CHashMap<TKey,TValue>
Класс CHashMap<TKey,TValue> — шаблонный класс, реализующий интерфейс IMap<TKey,TValue>.
Описание
Класс CHashMap<TKey,TValue> является реализацией динамической хэш-таблицы, данные которой хранятся в виде неупорядоченных пар "ключ — значение" с соблюдением требования уникальности ключа. Данный класс предоставляет основные методы для работы с хэш-таблицей: доступ к значению по ключу, поиск и удаление пары "ключ-значение" и другие.
Декларация
|
template<typename TKey, typename TValue>
Заголовок
|
#include <Generic\HashMap.mqh>
|
Иерархия наследования
CHashMap
Методы класса
|
Метод
|
Описание
|
Добавляет пару "ключ — значение" в хэш-таблицу
|
Возвращает количество элементов в хэш-таблице
|
Возвращает указатель на интерфейс IEqualityComparer<T>, использующийся для организации хэш-таблицы
|
Определяет, содержит ли хэш-таблица указанную пару "ключ — значение"
|
Определяет, содержит ли хэш-таблица пару "ключ — значение" с указанным ключом
|
|
Копирует все пары "ключ — значение" из хэш-таблицы в указанные массивы, начиная с определенного индекса
|
Удаляет все элементы хэш-таблицы
|
Удаляет первое вхождение пары "ключ — значение" хэш-таблицы
|
Получает элемент из хэш-таблицы по заданному ключу
|
Изменяет значение пары "ключ — значение" из хэш-таблицы по заданному ключу