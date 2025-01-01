ДокументацияРазделы
CHashMap<TKey,TValue>

Класс CHashMap<TKey,TValue> — шаблонный класс, реализующий интерфейс IMap<TKey,TValue>.

Описание

Класс CHashMap<TKey,TValue> является реализацией динамической хэш-таблицы, данные которой хранятся в виде неупорядоченных пар "ключ — значение" с соблюдением требования уникальности ключа. Данный класс предоставляет основные методы для работы с хэш-таблицей: доступ к значению по ключу, поиск и удаление пары "ключ-значение" и другие.

Декларация

   template<typename TKey, typename TValue>
   class CHashMap : public IMap<TKey,TValue>

Заголовок

   #include <Generic\HashMap.mqh>

Иерархия наследования

  ICollection

      IMap

          CHashMap

Методы класса

Метод

Описание

Add

Добавляет пару "ключ — значение" в хэш-таблицу

Count

Возвращает количество элементов в хэш-таблице

Comparer

Возвращает указатель на интерфейс IEqualityComparer<T>, использующийся для организации хэш-таблицы

Contains

Определяет, содержит ли хэш-таблица указанную пару "ключ — значение"

ContainsKey

Определяет, содержит ли хэш-таблица пару "ключ — значение"  с указанным ключом

ContainsValue

CopyTo

Копирует все пары "ключ — значение" из хэш-таблицы в указанные массивы, начиная с определенного индекса

Clear

Удаляет все элементы хэш-таблицы

Remove

Удаляет первое вхождение пары "ключ — значение" хэш-таблицы

TryGetValue

Получает элемент из хэш-таблицы по заданному ключу

TrySetValue

Изменяет значение пары "ключ — значение" из хэш-таблицы по заданному ключу
