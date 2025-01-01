CQueue<T>
Класс CQueue<T> — шаблонный класс, реализующий интерфейс ICollection<T>.
Описание
Класс CQueue<T> — динамическая коллекция данных типа T, организованная в виде очереди, который работает по принципу "первым вошёл — первым вышел" (FIFO).
Декларация
|
template<typename T>
Заголовок
|
#include <Generic\Queue.mqh>
|
Иерархия наследования
CQueue
Методы класса
|
Метод
|
Описание
|
Добавляет элемент в очередь
|
Добавляет элемент в очередь
|
Возвращает количество элементов в очереди
|
Определяет, содержит ли очередь элемент с указанным значением
|
Сокращает емкость очереди до фактического числа элементов, тем самым освобождая неиспользованную память
|
Копирует все элементы очереди в указанный массив, начиная с определенного индекса
|
Удаляет все элементы очереди
|
Удаляет первое вхождение указанного элемента из очереди
|
Возвращает начальный элемент, удаляя его из очереди
|
Возвращает начальный элемент, не удаляя его из очереди