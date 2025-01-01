ДокументацияРазделы
Класс CQueue<T> — шаблонный класс, реализующий интерфейс ICollection<T>.

Описание

Класс CQueue<T> — динамическая коллекция данных типа T, организованная в виде очереди, который работает по принципу "первым вошёл — первым вышел" (FIFO).

Декларация

   template<typename T>
   class CQueue : public ICollection<T>

Заголовок

   #include <Generic\Queue.mqh>

Иерархия наследования

  ICollection

      CQueue

Методы класса

Метод

Описание

Add

Добавляет элемент в очередь

Enqueue

Добавляет элемент в очередь

Count

Возвращает количество элементов в очереди

Contains

Определяет, содержит ли очередь элемент с указанным значением

TrimExcess

Сокращает емкость очереди до фактического числа элементов, тем самым освобождая неиспользованную память

CopyTo

Копирует все элементы очереди в указанный массив, начиная с определенного индекса

Clear

Удаляет все элементы очереди

Remove

Удаляет первое вхождение указанного элемента из очереди

Dequeue

Возвращает начальный элемент, удаляя его из очереди

Peek

Возвращает начальный элемент, не удаляя его из очереди
