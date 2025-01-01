- ExceptWith
ISet<T>
Интерфейс ISet<T> — интерфейс для реализации шаблонных множеств данных.
Описание
Интерфейс ISet<T> определяет основные методы для работы с множествами: объединение и пересечение множеств, определение строгих и нестрогих подмножеств и другие.
Декларация
template<typename T>
Заголовок
#include <Generic\Interfaces\ISet.mqh>
Иерархия наследования
ISet
Прямые потомки
Методы класса
Метод
Описание
Выполняет операцию разности текущей и переданной коллекции (массива)
Выполняет операцию пересечения текущей и переданной коллекции (массива)
Выполняет операцию симметричной разности текущей и переданной коллекции (массива)
Выполняет операцию объединения текущей и переданной коллекции (массива)
Определяет, является ли текущее множество строгим подмножеством заданной коллекции или массива
Определяет, является ли текущее множество строгим надмножеством заданной коллекции или массива
Определяет, является ли текущее множество подмножеством заданной коллекции или массива
Определяет, является ли текущее множество надмножеством заданной коллекции или массива
Определяет, пересекается ли текущее множество с заданной коллекцией или массивом
Определяет, содержит ли текущее множество все элементы из заданной коллекции или массива