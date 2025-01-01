ISet<T>

Интерфейс ISet<T> — интерфейс для реализации шаблонных множеств данных.

Описание

Интерфейс ISet<T> определяет основные методы для работы с множествами: объединение и пересечение множеств, определение строгих и нестрогих подмножеств и другие.

Декларация

template<typename T>

interface ISet : public ICollection<T>

Заголовок

#include <Generic\Interfaces\ISet.mqh>

Иерархия наследования ICollection ISet Прямые потомки CHashSet, CSortedSet

Методы класса