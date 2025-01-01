ДокументацияРазделы
ISet<T> 

Интерфейс ISet<T> — интерфейс для реализации шаблонных множеств данных.

Описание

Интерфейс ISet<T> определяет основные методы для работы с множествами: объединение и пересечение множеств, определение строгих и нестрогих подмножеств и другие.

Декларация

   template<typename T>
   interface ISet : public ICollection<T>

Заголовок

   #include <Generic\Interfaces\ISet.mqh>

Иерархия наследования

  ICollection

      ISet

Прямые потомки

CHashSet, CSortedSet

Методы класса

Метод

Описание

ExceptWith

Выполняет операцию разности текущей и переданной коллекции (массива)

IntersectWith

Выполняет операцию пересечения текущей и переданной коллекции (массива)

SymmetricExceptWith

Выполняет операцию симметричной разности текущей и переданной коллекции (массива)

UnionWith

Выполняет операцию объединения текущей и переданной коллекции (массива)

IsProperSubsetOf

Определяет, является ли текущее множество строгим подмножеством заданной коллекции или массива

IsProperSupersetOf

Определяет, является ли текущее множество строгим надмножеством заданной коллекции или массива

IsSubsetOf

Определяет, является ли текущее множество подмножеством заданной коллекции или массива

IsSupersetOf

Определяет, является ли текущее множество надмножеством заданной коллекции или массива

Overlaps

Определяет, пересекается ли текущее множество с заданной коллекцией или массивом

SetEquals

Определяет, содержит ли текущее множество все элементы из заданной коллекции или массива