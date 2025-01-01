CStack<T>
Класс CStack<T> — шаблонный класс, реализующий интерфейс ICollection<T>.
Описание
Класс CStack<T> — динамическая коллекция данных типа T, организованная в виде стека, который работает по принципу "последним пришел — первым вышел" (LIFO).
Декларация
template<typename T>
Заголовок
#include <Generic\Stack.mqh>
Иерархия наследования
CStack
Методы класса
Метод
Описание
Добавляет элемент в стек
Возвращает количество элементов в стеке
Определяет, содержит ли стек элемент с указанным значением
Сокращает емкость стека до фактического числа элементов
Копирует все элементы стека в указанный массив, начиная с определенного индекса
Удаляет все элементы стека
Удаляет первое вхождение указанного элемента из стека
Добавляет элемент в стек
Возвращает головной элемент, не удаляя его из стека
Возвращает головной элемент, удаляя его из стека