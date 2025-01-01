ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаШаблонные коллекции данныхCStack<T> 

CStack<T>

Класс CStack<T> — шаблонный класс, реализующий интерфейс ICollection<T>.

Описание

Класс CStack<T> —  динамическая коллекция данных типа T, организованная в виде стека, который работает по принципу "последним пришел — первым вышел" (LIFO).

Декларация

   template<typename T>
   class CStack : public ICollection<T>

Заголовок

   #include <Generic\Stack.mqh>

Иерархия наследования

  ICollection

      CStack

Методы класса

Метод

Описание

Add

Добавляет элемент в стек

Count

Возвращает количество элементов в стеке

Contains

Определяет, содержит ли стек элемент с указанным значением

TrimExcess

Сокращает емкость стека до фактического числа элементов

CopyTo

Копирует все элементы стека в указанный массив, начиная с определенного индекса

Clear

Удаляет все элементы стека

Remove

Удаляет первое вхождение указанного элемента из стека

Push

Добавляет элемент в стек

Peek

Возвращает головной элемент, не удаляя его из стека

Pop

Возвращает головной элемент, удаляя его из стека
Add