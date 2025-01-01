ДокументацияРазделы
Класс CSortedMap<TKey,TValue> — шаблонный класс, реализующий интерфейс IMap<TKey,TValue>.

Описание

Класс CSortedMap<TKey,TValue> — реализация динамической хэш-таблицы, данные которой хранятся в виде пар "ключ — значение", отсортированных по ключу и с соблюдением требования уникальности ключа. Данный класс предоставляет основные методы для работы с хэш-таблицей: доступ к значению по ключу, поиск и удаление пары "ключ-значение" и другие.

Декларация

   template<typename TKey, typename TValue>
   class CSortedMap : public IMap<TKey, TValue>

Заголовок

   #include <Generic\SortedMap.mqh>

Иерархия наследования

  ICollection

      IMap

          CSortedMap

Методы класса

Метод

Описание

Add

Добавляет пару "ключ — значение" в хэш-таблицу

Count

Возвращает количество элементов в отсортированной хэш-таблице

Contains

Определяет, содержит ли сортированная хэш-таблица указанную пару "ключ — значение"

ContainsKey

Определяет, содержит ли сортированная хэш-таблица пару "ключ — значение" с указанным ключом

ContainsValue

Определяет, содержит ли сортированная хэш-таблица пару "ключ — значение" с указанным значением

Comparer

Возвращает указатель на интерфейс IComparer<T>, использующийся для организации сортированной хэш-таблицы

CopyTo

Копирует все пары "ключ — значение" из сортированной хэш-таблицы в указанные массивы, начиная с определенного индекса

Clear

Удаляет все элементы сортированной хэш-таблицы

Remove

Удаляет первое вхождение пары "ключ — значение" сортированной хэш-таблицы

TryGetValue

Получает элемент из сортированной хэш-таблицы по заданному ключу

TrySetValue

Изменяет значение пары "ключ — значение" из отсортированной хэш-таблицы по заданному ключу
Add