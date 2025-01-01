CSortedMap<TKey,TValue>
Класс CSortedMap<TKey,TValue> — шаблонный класс, реализующий интерфейс IMap<TKey,TValue>.
Описание
Класс CSortedMap<TKey,TValue> — реализация динамической хэш-таблицы, данные которой хранятся в виде пар "ключ — значение", отсортированных по ключу и с соблюдением требования уникальности ключа. Данный класс предоставляет основные методы для работы с хэш-таблицей: доступ к значению по ключу, поиск и удаление пары "ключ-значение" и другие.
Декларация
|
template<typename TKey, typename TValue>
Заголовок
|
#include <Generic\SortedMap.mqh>
|
Иерархия наследования
CSortedMap
Методы класса
|
Метод
|
Описание
|
Добавляет пару "ключ — значение" в хэш-таблицу
|
Возвращает количество элементов в отсортированной хэш-таблице
|
Определяет, содержит ли сортированная хэш-таблица указанную пару "ключ — значение"
|
Определяет, содержит ли сортированная хэш-таблица пару "ключ — значение" с указанным ключом
|
Определяет, содержит ли сортированная хэш-таблица пару "ключ — значение" с указанным значением
|
Возвращает указатель на интерфейс IComparer<T>, использующийся для организации сортированной хэш-таблицы
|
Копирует все пары "ключ — значение" из сортированной хэш-таблицы в указанные массивы, начиная с определенного индекса
|
Удаляет все элементы сортированной хэш-таблицы
|
Удаляет первое вхождение пары "ключ — значение" сортированной хэш-таблицы
|
Получает элемент из сортированной хэш-таблицы по заданному ключу
|
Изменяет значение пары "ключ — значение" из отсортированной хэш-таблицы по заданному ключу