CSortedMap<TKey,TValue>

Класс CSortedMap<TKey,TValue> — шаблонный класс, реализующий интерфейс IMap<TKey,TValue>.

Описание

Класс CSortedMap<TKey,TValue> — реализация динамической хэш-таблицы, данные которой хранятся в виде пар "ключ — значение", отсортированных по ключу и с соблюдением требования уникальности ключа. Данный класс предоставляет основные методы для работы с хэш-таблицей: доступ к значению по ключу, поиск и удаление пары "ключ-значение" и другие.

Декларация

template<typename TKey, typename TValue>

class CSortedMap : public IMap<TKey, TValue>

Заголовок

#include <Generic\SortedMap.mqh>

Иерархия наследования ICollection IMap CSortedMap

Методы класса