CLinkedList<T>
Класс CLinkedList<T> — шаблонный класс, реализующий интерфейс ICollection<T>.
Описание
Класс CLinkedList<T> является реализацией динамического двунаправленного списка данных типа T. Данный класс предоставляет основные методы для работы с двунаправленными списками: добавление, удаление, поиск элемента и другие.
Декларация
|
template<typename T>
Заголовок
|
#include <Generic\LinkedList.mqh>
|
Иерархия наследования
CLinkedList
Методы класса
|
Метод
|
Описание
|
Добавляет элемент в двунаправленный список
|
Добавляет элемент в двунаправленный список после указанного узла
|
Добавляет элемент в двунаправленный список до указанного узла
|
Добавляет элемент в начало двунаправленного списка
|
Добавляет элемент в конец двунаправленного списка
|
Возвращает количество элементов в двунаправленном списке
|
Возвращает указатель на первый узел двунаправленного списка
|
Возвращает указатель на первый узел двунаправленного списка
|
Возвращает указатель на последний узел двунаправленного списка
|
Определяет, содержит ли двунаправленный список элемент с указанным значением
|
Копирует все элементы двунаправленного списка в указанный массив, начиная с определенного индекса
|
Удаляет все элементы коллекции
|
Удаляет первое вхождение указанного элемента из двунаправленного списка
|
Удаляет первый элемент из двунаправленного списка
|
Удаляет последний элемент из двунаправленного списка
|
Ищет первое вхождение заданного значения в двунаправленный список
|
Ищет последнее вхождение заданного значения в двунаправленный список