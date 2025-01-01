Добавляет элемент в двунаправленный список

Добавляет элемент в двунаправленный список после указанного узла

Добавляет элемент в двунаправленный список до указанного узла

Добавляет элемент в начало двунаправленного списка

Добавляет элемент в конец двунаправленного списка

Возвращает количество элементов в двунаправленном списке

Возвращает указатель на первый узел двунаправленного списка

Возвращает указатель на последний узел двунаправленного списка

Определяет, содержит ли двунаправленный список элемент с указанным значением