Класс CLinkedList<T> — шаблонный класс, реализующий интерфейс ICollection<T>.

Описание

Класс CLinkedList<T> является реализацией динамического двунаправленного списка данных типа T. Данный класс предоставляет основные методы для работы с двунаправленными списками: добавление, удаление, поиск элемента и другие.

Декларация

   template<typename T>
   class CLinkedList : public ICollection<T>

Заголовок

   #include <Generic\LinkedList.mqh>

Иерархия наследования

  ICollection

      CLinkedList

Методы класса

Метод

Описание

Add

Добавляет элемент в двунаправленный список

AddAfter

Добавляет элемент в двунаправленный список после указанного узла

AddBefore

Добавляет элемент в двунаправленный список до указанного узла

AddFirst

Добавляет элемент в начало двунаправленного списка

AddLast

Добавляет элемент в конец двунаправленного списка

Count

Возвращает количество элементов в двунаправленном списке

Head

Возвращает указатель на первый узел двунаправленного списка

First

Возвращает указатель на первый узел двунаправленного списка

Last

Возвращает указатель на последний узел двунаправленного списка

Contains

Определяет, содержит ли двунаправленный список элемент с указанным значением

CopyTo

Копирует все элементы двунаправленного списка в указанный массив, начиная с определенного индекса

Clear

Удаляет все элементы коллекции

Remove

Удаляет первое вхождение указанного элемента из двунаправленного списка

RemoveFirst

Удаляет первый элемент из двунаправленного списка

RemoveLast

Удаляет последний элемент из двунаправленного списка

Find

Ищет первое вхождение заданного значения в двунаправленный список

FindLast

Ищет последнее вхождение заданного значения в двунаправленный список
