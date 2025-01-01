ДокументацияРазделы
CRedBlackTreeNode<T>

Класс CRedBlackTreeNode<T> — вспомогательный класс, необходимый для реализации класса CRedBlackTree<T>.

Описание

Класс CRedBlackTreeNode<T> — узел красно-черного дерева CRedBlackTree<T>. В этом классе реализованы методы для навигации по дереву.

Декларация

   template<typename T>
   class CRedBlackTreeNode

Заголовок

   #include <Generic\RedBlackTree.mqh>

Методы класса

Метод

Описание

Value

Возвращает и устанавливает значение узла

Parent

Возвращает и устанавливает указатель на родительский узел

Left

Возвращает и устанавливает указатель на левый узел

Right

Возвращает и устанавливает указатель на правый узел

Color

Возвращает и устанавливает цвет узла

IsLeaf

Определяет, является ли данный узел листом

CreateEmptyNode

Создаёт новый узел черного цвета без предка и потомков и возвращает указатель на него