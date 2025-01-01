Справочник MQL5Стандартная библиотекаШаблонные коллекции данныхCRedBlackTreeNode<T>
CRedBlackTreeNode<T>
Класс CRedBlackTreeNode<T> — вспомогательный класс, необходимый для реализации класса CRedBlackTree<T>.
Описание
Класс CRedBlackTreeNode<T> — узел красно-черного дерева CRedBlackTree<T>. В этом классе реализованы методы для навигации по дереву.
Декларация
|
template<typename T>
Заголовок
|
#include <Generic\RedBlackTree.mqh>
Методы класса
|
Метод
|
Описание
|
Возвращает и устанавливает значение узла
|
Возвращает и устанавливает указатель на родительский узел
|
Возвращает и устанавливает указатель на левый узел
|
Возвращает и устанавливает указатель на правый узел
|
Возвращает и устанавливает цвет узла
|
Определяет, является ли данный узел листом
|
Создаёт новый узел черного цвета без предка и потомков и возвращает указатель на него