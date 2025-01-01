ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаШаблонные коллекции данныхCDefaultEqualityComparer<T> 

CDefaultEqualityComparer<T>

Класс CDefaultEqualityComparer<T> — вспомогательный класс, который реализует шаблонный интерфейс IEqualityComparer<T> на основе глобальных методов Equals<T> и GetHashCode.

Описание

Класс CDefaultEqualityComparer<T> используется по умолчанию в шаблонных коллекциях данных, если пользователь явно не использует другой класс, реализующий интерфейс IEqualityComparer<T>.

Декларация

   template<typename T>
   class CDefaultEqualityComparer : public IEqualityComparer<T>

Заголовок

   #include <Generic\Internal\DefaultEqualityComparer.mqh>

Иерархия наследования

  IEqualityComparer

      CDefaultEqualityComparer

Методы класса

Метод

Описание

Equals

Сравнивает два значения типа T

HashCode

Вычисляет значение хэш-кода от объекта типа T