CDefaultEqualityComparer<T>

Класс CDefaultEqualityComparer<T> — вспомогательный класс, который реализует шаблонный интерфейс IEqualityComparer<T> на основе глобальных методов Equals<T> и GetHashCode.

Описание

Класс CDefaultEqualityComparer<T> используется по умолчанию в шаблонных коллекциях данных, если пользователь явно не использует другой класс, реализующий интерфейс IEqualityComparer<T>.

Декларация

template<typename T>

class CDefaultEqualityComparer : public IEqualityComparer<T>

Заголовок

#include <Generic\Internal\DefaultEqualityComparer.mqh>

Иерархия наследования IEqualityComparer CDefaultEqualityComparer

Методы класса