Справочник MQL5Стандартная библиотекаШаблонные коллекции данныхCDefaultEqualityComparer<T>
CDefaultEqualityComparer<T>
Класс CDefaultEqualityComparer<T> — вспомогательный класс, который реализует шаблонный интерфейс IEqualityComparer<T> на основе глобальных методов Equals<T> и GetHashCode.
Описание
Класс CDefaultEqualityComparer<T> используется по умолчанию в шаблонных коллекциях данных, если пользователь явно не использует другой класс, реализующий интерфейс IEqualityComparer<T>.
Декларация
template<typename T>
Заголовок
#include <Generic\Internal\DefaultEqualityComparer.mqh>
Иерархия наследования
CDefaultEqualityComparer