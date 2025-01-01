Справочник MQL5Стандартная библиотекаШаблонные коллекции данныхCDefaultComparer<T>
CDefaultComparer<T>
Класс CDefaultComparer<T> — вспомогательный класс, который реализует шаблонный интерфейс IComparer<T> на основе глобальных методов Compare.
Описание
Класс CDefaultComparer<T> используется по умолчанию в шаблонных коллекциях данных, если пользователь явно не использует другой класс, реализующий интерфейс IComparer<T>.
Декларация
|
template<typename T>
Заголовок
|
#include <Generic\Internal\DefaultComparer.mqh>
|
Иерархия наследования
CDefaultComparer
Методы класса
|
Метод
|
Описание
|
Сравнивает два значения типа T