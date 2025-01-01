ДокументацияРазделы
Справочник MQL5 

CDefaultComparer<T>

Класс CDefaultComparer<T> — вспомогательный класс, который реализует шаблонный интерфейс IComparer<T> на основе глобальных методов Compare.

Описание

Класс CDefaultComparer<T> используется по умолчанию в шаблонных коллекциях данных, если пользователь явно не использует другой класс, реализующий интерфейс IComparer<T>.

Декларация

   template<typename T>
   class CDefaultComparer : public IComparer<T>

Заголовок

   #include <Generic\Internal\DefaultComparer.mqh>

Иерархия наследования

  IComparer

      CDefaultComparer

Методы класса

Метод

Описание

Compare

Сравнивает два значения типа T