CDefaultComparer<T>

Класс CDefaultComparer<T> — вспомогательный класс, который реализует шаблонный интерфейс IComparer<T> на основе глобальных методов Compare.

Описание

Класс CDefaultComparer<T> используется по умолчанию в шаблонных коллекциях данных, если пользователь явно не использует другой класс, реализующий интерфейс IComparer<T>.

Декларация

template<typename T>

class CDefaultComparer : public IComparer<T>

Заголовок

#include <Generic\Internal\DefaultComparer.mqh>

Иерархия наследования IComparer CDefaultComparer

Методы класса