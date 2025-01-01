ДокументацияРазделы
IComparer<T>

Интерфейс IComparer<T> — интерфейс для реализации универсального класса, который проводит сравнение двух объектов типа Т между собой посредством отношения "Больше, меньше или равно".

Описание

Интерфейс IComparer<T> определяет метод сравнения двух объектов типа T, на основе которого коллекция этих объектов может быть отсортирована.

Декларация

   template<typename T>
   interface IComparer

Заголовок

   #include <Generic\Interfaces\IComparer.mqh>

Иерархия наследования

  IComparer

Прямые потомки

CDefaultComparer

Методы класса

Метод

Описание

Compare

Сравнивает два значения типа T