IComparer<T>

Интерфейс IComparer<T> — интерфейс для реализации универсального класса, который проводит сравнение двух объектов типа Т между собой посредством отношения "Больше, меньше или равно".

Описание

Интерфейс IComparer<T> определяет метод сравнения двух объектов типа T, на основе которого коллекция этих объектов может быть отсортирована.

Декларация

template<typename T>

interface IComparer

Заголовок

#include <Generic\Interfaces\IComparer.mqh>

Иерархия наследования IComparer Прямые потомки CDefaultComparer

Методы класса