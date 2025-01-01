IComparer<T>
Интерфейс IComparer<T> — интерфейс для реализации универсального класса, который проводит сравнение двух объектов типа Т между собой посредством отношения "Больше, меньше или равно".
Описание
Интерфейс IComparer<T> определяет метод сравнения двух объектов типа T, на основе которого коллекция этих объектов может быть отсортирована.
Декларация
|
template<typename T>
Заголовок
|
#include <Generic\Interfaces\IComparer.mqh>
|
Иерархия наследования
IComparer
Прямые потомки
Методы класса
|
Метод
|
Описание
|
Сравнивает два значения типа T