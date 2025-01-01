ДокументацияРазделы
ICollection<T> — интерфейс для реализации шаблонных коллекций данных.

Описание

Интерфейс ICollection<T> определяет основные методы для работы с коллекциями: подсчет количества элементов, очистку коллекции, добавление и удаление элементов и другие.

Декларация

   template<typename T>
   interface ICollection

Заголовок

   #include <Generic\Interfaces\ICollection.mqh>

Иерархия наследования

  ICollection

Прямые потомки

CLinkedList, CQueue, CRedBlackTree, CStack, IList, IMap, ISet

Методы класса

Метод

Описание

Add

Добавляет элемент в коллекцию

Count

Возвращает количество элементов в коллекции

Contains

Определяет, содержит ли коллекция элемент с указанным значением

CopyTo

Копирует все элементы коллекции в указанный массив, начиная с определенного индекса

Clear

Удаляет все элементы коллекции

Remove

Удаляет первое вхождение указанного элемента из коллекции
