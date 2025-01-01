ICollection<T>
ICollection<T> — интерфейс для реализации шаблонных коллекций данных.
Описание
Интерфейс ICollection<T> определяет основные методы для работы с коллекциями: подсчет количества элементов, очистку коллекции, добавление и удаление элементов и другие.
Декларация
|
template<typename T>
Заголовок
|
#include <Generic\Interfaces\ICollection.mqh>
|
Иерархия наследования
ICollection
Прямые потомки
CLinkedList, CQueue, CRedBlackTree, CStack, IList, IMap, ISet
Методы класса
|
Метод
|
Описание
|
Добавляет элемент в коллекцию
|
Возвращает количество элементов в коллекции
|
Определяет, содержит ли коллекция элемент с указанным значением
|
Копирует все элементы коллекции в указанный массив, начиная с определенного индекса
|
Удаляет все элементы коллекции
|
Удаляет первое вхождение указанного элемента из коллекции