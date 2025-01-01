ICollection<T>

ICollection<T> — интерфейс для реализации шаблонных коллекций данных.

Описание

Интерфейс ICollection<T> определяет основные методы для работы с коллекциями: подсчет количества элементов, очистку коллекции, добавление и удаление элементов и другие.

Декларация

template<typename T>

interface ICollection

Заголовок

#include <Generic\Interfaces\ICollection.mqh>

Иерархия наследования ICollection Прямые потомки CLinkedList, CQueue, CRedBlackTree, CStack, IList, IMap, ISet

Методы класса