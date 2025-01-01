CRedBlackTree<T>

Класс CRedBlackTree<T> — шаблонный класс, реализующий интерфейс ICollection<T>.

Описание

Класс CRedBlackTree<T> — реализация динамического красно-черного дерева, в узлах которого хранятся данные типа T. Класс предоставляет основные методы для работы с красно-черными деревьями: добавление, удаление, поиск максимального, минимального значения и другие.

Декларация

template<typename T>

class CRedBlackTree : public ICollection<T>

Заголовок

#include <Generic\RedBlackTree.mqh>

Иерархия наследования ICollection CRedBlackTree

Методы класса