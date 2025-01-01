ДокументацияРазделы
CRedBlackTree<T>

Класс CRedBlackTree<T> — шаблонный класс, реализующий интерфейс ICollection<T>.

Описание

Класс CRedBlackTree<T> — реализация динамического красно-черного дерева, в узлах которого хранятся данные типа T. Класс предоставляет основные методы для работы с красно-черными деревьями: добавление, удаление, поиск максимального, минимального значения и другие.

Декларация

   template<typename T>
   class CRedBlackTree : public ICollection<T>

Заголовок

   #include <Generic\RedBlackTree.mqh>

Иерархия наследования

  ICollection

      CRedBlackTree

Методы класса

Метод

Описание

Add

Добавляет элемент в красно-черное дерево

Root

Возвращает указатель на корень красно-черного дерева

Count

Возвращает количество элементов в красно-черном дереве

Contains

Определяет, содержит ли красно-черное дерево элемент с указанным значением

Comparer

Возвращает указатель на интерфейс IComparer<T>, использующийся для организации красно-черного дерева

TryGetMin

Получает минимальный элемент из красно-черного дерева

TryGetMax

Получает максимальный элемент из красно-черного дерева

CopyTo

Копирует все элементы красно-черного дерева в указанный массив, начиная с определенного индекса

Clear

Удаляет все элементы красно-черного дерева

Remove

Удаляет вхождение указанного элемента из красно-черного дерева

RemoveMin

Удаляет элемент с минимальным значением из красно-черного дерева

RemoveMax

Удаляет элемент с максимальным значением из красно-черного дерева

Find

Ищет вхождение заданного значения в красно-черное дерево

FindMax

Ищет элемент с максимальным значением в красно-черное дерево

FindMin

Ищет элемент с минимальным значением в красно-черном дереве
Add