CRedBlackTree<T>
Класс CRedBlackTree<T> — шаблонный класс, реализующий интерфейс ICollection<T>.
Описание
Класс CRedBlackTree<T> — реализация динамического красно-черного дерева, в узлах которого хранятся данные типа T. Класс предоставляет основные методы для работы с красно-черными деревьями: добавление, удаление, поиск максимального, минимального значения и другие.
Декларация
|
template<typename T>
Заголовок
|
#include <Generic\RedBlackTree.mqh>
|
Иерархия наследования
CRedBlackTree
Методы класса
|
Метод
|
Описание
|
Добавляет элемент в красно-черное дерево
|
Возвращает указатель на корень красно-черного дерева
|
Возвращает количество элементов в красно-черном дереве
|
Определяет, содержит ли красно-черное дерево элемент с указанным значением
|
Возвращает указатель на интерфейс IComparer<T>, использующийся для организации красно-черного дерева
|
Получает минимальный элемент из красно-черного дерева
|
Получает максимальный элемент из красно-черного дерева
|
Копирует все элементы красно-черного дерева в указанный массив, начиная с определенного индекса
|
Удаляет все элементы красно-черного дерева
|
Удаляет вхождение указанного элемента из красно-черного дерева
|
Удаляет элемент с минимальным значением из красно-черного дерева
|
Удаляет элемент с максимальным значением из красно-черного дерева
|
Ищет вхождение заданного значения в красно-черное дерево
|
Ищет элемент с максимальным значением в красно-черное дерево
|
Ищет элемент с минимальным значением в красно-черном дереве