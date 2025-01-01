- Add
- Count
- Contains
- Comparer
- TrimExcess
- CopyTo
- Clear
- Remove
- ExceptWith
- IntersectWith
- SymmetricExceptWith
- UnionWith
- IsProperSubsetOf
- IsProperSupersetOf
- IsSubsetOf
- IsSupersetOf
- Overlaps
- SetEquals
CHashSet<T>
Класс CHashSet<T> — шаблонный класс, реализующий интерфейс ISet<T>.
Описание
Класс CHashSet<T> является реализацией неупорядоченного динамического множества данных типа T, с соблюдением требования уникальности каждого значения. Данный класс предоставляет основные методы для работы с множествами и операциями над ними: объединением и пересечением множеств, определением строгих и нестрогих подмножеств и другие.
Декларация
|
template<typename T>
Заголовок
|
#include <Generic\HashSet.mqh>
|
Иерархия наследования
CHashSet
Методы класса
|
Метод
|
Описание
|
Добавляет элемент в множество
|
Возвращает количество элементов в множестве
|
Определяет, содержит ли множество элемент с указанным значением
|
Возвращает указатель на интерфейс IEqualityComparer<T>, использующийся для организации множества
|
Сокращает емкость множества до фактического числа элементов, тем самым освобождая неиспользованную память
|
Копирует все элементы множества в указанный массив, начиная с определенного индекса
|
Удаляет все элементы множества
|
Удаляет указанный элемент из множества
|
Выполняет операцию разности текущей и переданной коллекции (массива)
|
Выполняет операцию пересечения текущей и переданной коллекции (массива)
|
Выполняет операцию симметричной разности текущей и переданной коллекции (массива)
|
Выполняет операцию объединения текущей и переданной коллекции (массива)
|
Определяет, является ли текущее множество строгим подмножеством заданной коллекции или массива
|
Определяет, является ли текущее множество строгим надмножеством заданной коллекции или массива
|
Определяет, является ли текущее множество подмножеством заданной коллекции или массива
|
Определяет, является ли текущее множество надмножеством заданной коллекции или массива
|
Определяет, пересекается ли текущее множество с заданной коллекцией или массивом
|
Определяет, содержит ли текущее множество все элементы из заданной коллекции или массива