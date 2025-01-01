ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаШаблонные коллекции данныхCHashSet<T> 

CHashSet<T>

Класс CHashSet<T> — шаблонный класс, реализующий интерфейс ISet<T>.

Описание

Класс CHashSet<T> является реализацией неупорядоченного динамического множества данных типа T, с соблюдением требования уникальности каждого значения. Данный класс предоставляет основные методы для работы с множествами и операциями над ними: объединением и пересечением множеств, определением строгих и нестрогих подмножеств и другие.

Декларация

   template<typename T>
   class CHashSet : public ISet<T>

Заголовок

   #include <Generic\HashSet.mqh>

Иерархия наследования

  ICollection

      ISet

          CHashSet

Методы класса

Метод

Описание

Add

Добавляет элемент в множество

Count

Возвращает количество элементов в множестве

Comparer

Определяет, содержит ли множество элемент с указанным значением

Contains

Возвращает указатель на интерфейс IEqualityComparer<T>, использующийся для организации множества

TrimExcess

Сокращает емкость множества до фактического числа элементов, тем самым освобождая неиспользованную память

CopyTo

Копирует все элементы множества в указанный массив, начиная с определенного индекса

Clear

Удаляет все элементы множества

Remove

Удаляет указанный элемент из множества

ExceptWith

Выполняет операцию разности текущей и переданной коллекции (массива)

IntersectWith

Выполняет операцию пересечения текущей и переданной коллекции (массива)

SymmetricExceptWith

Выполняет операцию симметричной разности текущей и переданной коллекции (массива)

UnionWith

Выполняет операцию объединения текущей и переданной коллекции (массива)

IsProperSubsetOf

Определяет, является ли текущее множество строгим подмножеством заданной коллекции или массива

IsProperSupersetOf

Определяет, является ли текущее множество строгим надмножеством заданной коллекции или массива

IsSubsetOf

Определяет, является ли текущее множество подмножеством заданной коллекции или массива

IsSupersetOf

Определяет, является ли текущее множество надмножеством заданной коллекции или массива

Overlaps

Определяет, пересекается ли текущее множество с заданной коллекцией или массивом

SetEquals

Определяет, содержит ли текущее множество все элементы из заданной коллекции или массива
Add