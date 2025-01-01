ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаШаблонные коллекции данныхIEqualityComparer<T> 

IEqualityComparer<T>

Интерфейс IEqualityComparer<T> — интерфейс для реализации универсального класса, который проводит сравнение двух объектов типа Т.

Описание

Интерфейс IEqualityComparer<T> определяет методы получения хэш-кода объекта типа T и сравнения на равенство двух объектов типа T.

Декларация

   template<typename T>
   interface IEqualityComparer

Заголовок

   #include <Generic\Interfaces\IEqualityComparer.mqh>

Иерархия наследования

  IEqualityComparer

Прямые потомки

CDefaultEqualityComparer

Методы класса

Метод

Описание

Equals

Сравнивает два значения типа T

HashCode

Вычисляет значение хэш-кода от объекта типа T