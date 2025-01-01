IEqualityComparer<T>

Интерфейс IEqualityComparer<T> — интерфейс для реализации универсального класса, который проводит сравнение двух объектов типа Т.

Описание

Интерфейс IEqualityComparer<T> определяет методы получения хэш-кода объекта типа T и сравнения на равенство двух объектов типа T.

Декларация

template<typename T>

interface IEqualityComparer

Заголовок

#include <Generic\Interfaces\IEqualityComparer.mqh>

Иерархия наследования IEqualityComparer Прямые потомки CDefaultEqualityComparer

Методы класса