IEqualityComparer<T>
Интерфейс IEqualityComparer<T> — интерфейс для реализации универсального класса, который проводит сравнение двух объектов типа Т.
Описание
Интерфейс IEqualityComparer<T> определяет методы получения хэш-кода объекта типа T и сравнения на равенство двух объектов типа T.
Декларация
template<typename T>
Заголовок
#include <Generic\Interfaces\IEqualityComparer.mqh>
Иерархия наследования
IEqualityComparer
Прямые потомки