CKeyValuePair<TKey,TValue>

Класс CKeyValuePair<TKey,TValue> — класс реализует пару "ключ — значение".

Описание

Класс CKeyValuePair<TKey,TValue> реализует методы непосредственной работы с ключом и значением пары "ключ — значение".

Декларация

   template<typename TKey, typename TValue>
   class CKeyValuePair : public IComparable<CKeyValuePair<TKey,TValue>*>

Заголовок

   #include <Generic\HashMap.mqh>

Иерархия наследования

  IEqualityComparable

      IComparable

          CKeyValuePair

Методы класса

Метод

Описание

Key

Возвращает и устанавливает ключ пары "ключ — значение"

Value

Возвращает и устанавливает значение пары "ключ — значение"

Clone

Создаёт новую пару "ключ — значение", ключ и значение которой равны текущим

Compare

Сравнивает текущую пару "ключ — значение" с указанной

Equals

Сравнивает текущую пару "ключ — значение" с указанной на предмет равенства

HashCode

Вычисляет значение хэш-кода от пары "ключ — значение"
