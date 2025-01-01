Справочник MQL5Стандартная библиотекаШаблонные коллекции данныхCKeyValuePair<TKey,TValue>
CKeyValuePair<TKey,TValue>
Класс CKeyValuePair<TKey,TValue> — класс реализует пару "ключ — значение".
Описание
Класс CKeyValuePair<TKey,TValue> реализует методы непосредственной работы с ключом и значением пары "ключ — значение".
Декларация
template<typename TKey, typename TValue>
Заголовок
#include <Generic\HashMap.mqh>
Иерархия наследования
CKeyValuePair
Методы класса
Метод
Описание
Возвращает и устанавливает ключ пары "ключ — значение"
Возвращает и устанавливает значение пары "ключ — значение"
Создаёт новую пару "ключ — значение", ключ и значение которой равны текущим
Сравнивает текущую пару "ключ — значение" с указанной
Сравнивает текущую пару "ключ — значение" с указанной на предмет равенства
Вычисляет значение хэш-кода от пары "ключ — значение"