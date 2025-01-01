ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаШаблонные коллекции данныхIComparable<T> 

IComparable<T>

Интерфейс IComparable<T> — интерфейс для реализации объектов, которые можно сравнивать между собой посредством отношения "больше, меньше или равно".

Описание

Интерфейс IComparable<T> определяет метод сравнения текущего объекта с другим того же типа, на основе которого коллекция этих объектов может быть отсортирована.

Декларация

   template<typename T>
   interface IComparable : public IEqualityComparable<T>

Заголовок

   #include <Generic\Interfaces\IComparable.mqh>

Иерархия наследования

  IEqualityComparable

      IComparable

Прямые потомки

CKeyValuePair

Методы класса

Метод

Описание

Compare

Сравнивает текущий объект с указанным значением