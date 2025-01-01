IComparable<T>
Интерфейс IComparable<T> — интерфейс для реализации объектов, которые можно сравнивать между собой посредством отношения "больше, меньше или равно".
Описание
Интерфейс IComparable<T> определяет метод сравнения текущего объекта с другим того же типа, на основе которого коллекция этих объектов может быть отсортирована.
Декларация
|
template<typename T>
Заголовок
|
#include <Generic\Interfaces\IComparable.mqh>
|
Иерархия наследования
IComparable
Прямые потомки
Методы класса
|
Метод
|
Описание
|
Сравнивает текущий объект с указанным значением