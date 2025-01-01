IComparable<T>

Интерфейс IComparable<T> — интерфейс для реализации объектов, которые можно сравнивать между собой посредством отношения "больше, меньше или равно".

Описание

Интерфейс IComparable<T> определяет метод сравнения текущего объекта с другим того же типа, на основе которого коллекция этих объектов может быть отсортирована.

Декларация

template<typename T>

interface IComparable : public IEqualityComparable<T>

Заголовок

#include <Generic\Interfaces\IComparable.mqh>

Иерархия наследования IEqualityComparable IComparable Прямые потомки CKeyValuePair

Методы класса