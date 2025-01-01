IMap<TKey, TValue>
Интерфейс IMap<TKey, TValue> — интерфейс для реализации шаблонных коллекций пар "ключ — значение".
Описание
Интерфейс IMap<TKey, TValue> определяет основные методы для работы с коллекциями, данные в которых хранятся в виде пар "ключ — значение".
Декларация
template<typename TKey, typename TValue>
Заголовок
#include <Generic\Interfaces\IMap.mqh>
Иерархия наследования
IMap
Прямые потомки
Методы класса
Метод
Описание
Добавляет пару "ключ — значение" в коллекцию
Определяет, содержит ли коллекция пару "ключ — значение" с указанным ключом и значением
Удаляет первое вхождение пары "ключ — значение" с указанным ключом из коллекции
Получает элемент из коллекции по заданному ключу
Изменяет значение пары "ключ — значение" из коллекции по заданному ключу
Копирует все пары "ключ — значение" из коллекции в указанные массивы, начиная с определенного индекса