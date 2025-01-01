ДокументацияРазделы
IMap<TKey, TValue>

Интерфейс IMap<TKey, TValue> — интерфейс для реализации шаблонных коллекций пар "ключ — значение".

Описание

Интерфейс IMap<TKey, TValue> определяет основные методы для работы с коллекциями, данные в которых хранятся в виде пар "ключ — значение".

Декларация

   template<typename TKey, typename TValue>
   interface IMap : public ICollection<TKey>

Заголовок

   #include <Generic\Interfaces\IMap.mqh>

Иерархия наследования

  ICollection

      IMap

Прямые потомки

CHashMap, CSortedMap

Методы класса

Метод

Описание

Add

Добавляет пару "ключ — значение" в коллекцию

Contains

Определяет, содержит ли коллекция пару "ключ — значение" с указанным ключом и значением

Remove

Удаляет первое вхождение пары "ключ — значение" с указанным ключом из коллекции

TryGetValue

Получает элемент из коллекции по заданному ключу

TrySetValue

Изменяет значение пары "ключ — значение" из коллекции по заданному ключу

CopyTo

Копирует все пары "ключ — значение" из коллекции в указанные массивы, начиная с определенного индекса
