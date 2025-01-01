Справочник MQL5Стандартная библиотекаШаблонные коллекции данныхIEqualityComparable<T>
IEqualityComparable<T>
Интерфейс IEqualityComparable<T> — интерфейс для реализации объектов, которые можно сравнивать между собой.
Описание
Интерфейс IEqualityComparable<T> определяет методы получения хэш-кода текущего объекта и его сравнения на равенство с другим объектом того же типа.
Декларация
|
template<typename T>
Заголовок
|
#include <Generic\Interfaces\IEqualityComparable.mqh>
|
Иерархия наследования
IEqualityComparable
Прямые потомки