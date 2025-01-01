IEqualityComparable<T>

Интерфейс IEqualityComparable<T> — интерфейс для реализации объектов, которые можно сравнивать между собой.

Описание

Интерфейс IEqualityComparable<T> определяет методы получения хэш-кода текущего объекта и его сравнения на равенство с другим объектом того же типа.

Декларация

template<typename T>

interface IEqualityComparable

Заголовок

#include <Generic\Interfaces\IEqualityComparable.mqh>

Иерархия наследования IEqualityComparable Прямые потомки IComparable

Методы класса