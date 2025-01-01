ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаШаблонные коллекции данныхIEqualityComparable<T> 

IEqualityComparable<T>

Интерфейс IEqualityComparable<T> — интерфейс для реализации объектов, которые можно сравнивать между собой.

Описание

Интерфейс IEqualityComparable<T> определяет методы получения хэш-кода текущего объекта и его сравнения на равенство с другим объектом того же типа.

Декларация

   template<typename T>
   interface IEqualityComparable

Заголовок

   #include <Generic\Interfaces\IEqualityComparable.mqh>

Иерархия наследования

  IEqualityComparable

Прямые потомки

IComparable

Методы класса

Метод

Описание

Equals

Сравнивает текущий объект с заданным значением

HashCode

Вычисляет значение хэш-кода для текущего объекта