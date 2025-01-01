ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаШаблонные коллекции данныхArrayLastIndexOf<T> 

ArrayLastIndexOf

Ищет последнее вхождение значения в одномерном массиве.

template<typename T>
int ArrayLastIndexOf(
   T&         array[],         // массив для поиска
   T          value,           // искомое значение
   const int  start_index,     // начальный индекс
   const int  count            // диапазон поиска
   );

Параметры

&array[]

[out]  Массив для поиска.

value

[in]  Искомое значение.

start_index

[in]  Начальный индекс, с которого начинается поиск.

count

[in]  Длина диапазона поиска.

Возвращаемое значение

Возвращает индекс последнего найденного элемента. Если значение не найдено, возвращает -1.