Справочник MQL5Стандартная библиотекаМодули стратегийМодули Trailing StopCTrailingFixedPipsProfitLevel 

ProfitLevel

Устанавливает уровень сопровождения ордера Take Profit.

void  ProfitLevel(
   int  profit_level      // уровень
   )

Параметры

profit_level

[in]  Значение уровня сопровождения ордера Take Profit в "нормальных" (2/4-знаковых) пунктах.

Примечание

Если задать уровень равным 0, то сопровождение (модификация) ордера не производится.