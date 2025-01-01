Справочник MQL5Стандартная библиотекаМодули стратегийМодули Trailing StopCTrailingFixedPipsProfitLevel StopLevelProfitLevelValidationSettingsCheckTrailingStopLongCheckTrailingStopShort ProfitLevel Устанавливает уровень сопровождения ордера Take Profit. void ProfitLevel( int profit_level // уровень ) Параметры profit_level [in] Значение уровня сопровождения ордера Take Profit в "нормальных" (2/4-знаковых) пунктах. Примечание Если задать уровень равным 0, то сопровождение (модификация) ордера не производится. StopLevel ValidationSettings