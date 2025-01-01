Справочник MQL5Стандартная библиотекаМодули стратегийМодули Trailing StopCTrailingFixedPipsValidationSettings StopLevelProfitLevelValidationSettingsCheckTrailingStopLongCheckTrailingStopShort ValidationSettings Проверяет корректность настроек. virtual bool ValidationSettings() Возвращаемое значение true - в случае удачи, иначе - false. Примечание Проверяет значения уровней сопровождения. Корректными значениями являются 0 и значения, большие уровня "Минимальный отступ в пунктах от текущей цены для установки Stop ордеров" рабочего символа. ProfitLevel CheckTrailingStopLong