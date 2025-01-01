ValidationSettings

Проверяет корректность настроек.

virtual bool ValidationSettings()

Возвращаемое значение

true - в случае удачи, иначе - false.

Примечание

Проверяет значения уровней сопровождения. Корректными значениями являются 0 и значения, большие уровня "Минимальный отступ в пунктах от текущей цены для установки Stop ордеров" рабочего символа.