CheckTrailingStopShort

Определяет необходимость модификации короткой позиции.

virtual bool CheckTrailingStopShort(

CPositionInfo* position,

double& sl,

double& tp

)

Параметры

position

[in] Указатель на объект CPositionInfo.

sl

[in][out] Ссылка на переменную для размещения цены Stop Loss.

tp

[in][out] Ссылка на переменную для размещения цены Take Profit.

Возвращаемое значение

true - в случае выполнения условия, иначе - false.

Примечание

Если уровень сопровождения ордера Stop Loss равен нулю, условие не выполнено (уходим). Если ордер Stop Loss позиции уже установлен, его цена принимается за базовую, иначе за базовую цену принимается цена открытия позиции. Если текущая цена Ask ниже базовой более чем на уровень сопровождения, то ордер Stop Loss позиции предлагается переместить на расстояние уровня сопровождения выше текущей цены Ask. Если, при этом, уровень сопровождения ордера Take Profit не равен нулю, то предлагается переместить ордер Take Profit позиции на соответствующее расстояние ниже текущей цены Ask.