StopLevel

Устанавливает уровень сопровождения ордера Stop Loss.

void StopLevel(
   int  stop_level      // уровень
   )

Параметры

stop_level

[in]  Значение уровня сопровождения ордера Stop Loss в "нормальных" (2/4-знаковых) пунктах.

Примечание

Если задать уровень равным 0, то сопровождение (модификация) ордера не производится.