CheckTrailingStopLong

Определяет необходимость модификации длинной позиции.

virtual bool CheckTrailingStopLong(

CPositionInfo* position,

double& sl,

double& tp

)

Параметры

position

[in] Указатель на объект CPositionInfo.

sl

[in][out] Ссылка на переменную для размещения цены Stop Loss.

tp

[in][out] Ссылка на переменную для размещения цены Take Profit.

Возвращаемое значение

true - в случае выполнения условия, иначе - false.

Примечание

Если уровень сопровождения ордера Stop Loss равен нулю, условие не выполнено (уходим). Если ордер Stop Loss позиции уже установлен, его цена принимается за базовую, иначе за базовую цену принимается цена открытия позиции. Если текущая цена Bid выше базовой более чем на уровень сопровождения, то ордер Stop Loss позиции предлагается переместить на расстояние уровня сопровождения ниже текущей цены Bid. Если, при этом, уровень сопровождения ордера Take Profit не равен нулю, то предлагается переместить ордер Take Profit позиции на соответствующее расстояние выше текущей цены Bid.