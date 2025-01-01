DocumentationSections
MQL5 ReferenceStandard LibraryStrategy ModulesBase classes for Expert AdvisorsCExpertSignalPatternsUsage 

PatternUsage

Sets new value of "PatternsUsage" parameter.

void  PatternUsage(
   double    value         // value
   )

Parameters

value

[in]  New value of "PatternsUsage".

Return Value

None.