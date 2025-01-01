Справочник MQL5Стандартная библиотекаМодули стратегийБазовые классы экспертовCExpertMoneyCheckOpenLong PercentValidationSettingsCheckOpenLongCheckOpenShortCheckReverseCheckClose CheckOpenLong Определяет объем для открытия длинной позиции. virtual double CheckOpenLong( double price, // цена double sl // цена Stop Loss ) Параметры price [in] Цена открытия длинной позиции. sl [in] Цена Stop Loss длинной позиции. Возвращаемое значение Объем для открытия длинной позиции. ValidationSettings CheckOpenShort