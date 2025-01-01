Справочник MQL5Стандартная библиотекаМодули стратегийБазовые классы экспертовCExpertMoneyCheckOpenShort PercentValidationSettingsCheckOpenLongCheckOpenShortCheckReverseCheckClose CheckOpenShort Определяет объем для открытия короткой позиции. virtual double CheckOpenShort( double price, // цена double sl // цена Stop Loss ) Параметры price [in] Цена открытия короткой позиции. sl [in] Цена Stop Loss короткой позиции. Возвращаемое значение Объем для открытия короткой позиции. CheckOpenLong CheckReverse