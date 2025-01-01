ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотека3D графикаCCanvas3DViewPositionSet 

ViewPositionSet

Устанавливает положение  точки зрения на 3D-сцену.

void  ViewPositionSet(
   const DXVector3  &position      // положение точки зрения
   );

Параметры

&posiiton

[in]  Положение точки зрения на 3D-сцену.

Возвращаемое значение

Нет.

Примечание

Установка положения точки зрения с помощью ViewPositionSet() изменяет матрицу вида, получаемую в ViewMatrixGet().