Справочник MQL5Стандартная библиотека3D графикаCCanvas3DViewPositionSet
- AmbientColorGet
- AmbientColorSet
- Attach
- Create
- Destroy
- DXContext
- DXDispatcher
- InputScene
- LightColorGet
- LightColorSet
- LightDirectionGet
- LightDirectionSet
- ObjectAdd
- ProjectionMatrixGet
- ProjectionMatrixSet
- Render
- RenderBegin
- RenderEnd
- ViewMatrixGet
- ViewMatrixSet
- ViewPositionSet
- ViewRotationSet
- ViewTargetSet
- ViewUpDirectionSet
ViewPositionSet
Устанавливает положение точки зрения на 3D-сцену.
|
void ViewPositionSet(
Параметры
&posiiton
[in] Положение точки зрения на 3D-сцену.
Возвращаемое значение
Нет.
Примечание
Установка положения точки зрения с помощью ViewPositionSet() изменяет матрицу вида, получаемую в ViewMatrixGet().