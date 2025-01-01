Справочник MQL5Стандартная библиотека3D графикаCCanvas3DProjectionMatrixSet
- AmbientColorGet
- AmbientColorSet
- Attach
- Create
- Destroy
- DXContext
- DXDispatcher
- InputScene
- LightColorGet
- LightColorSet
- LightDirectionGet
- LightDirectionSet
- ObjectAdd
- ProjectionMatrixGet
- ProjectionMatrixSet
- Render
- RenderBegin
- RenderEnd
- ViewMatrixGet
- ViewMatrixSet
- ViewPositionSet
- ViewRotationSet
- ViewTargetSet
- ViewUpDirectionSet
ProjectionMatrixSet
Вычисляет и устанавливает матрицу проекции 3D-координаты на 2D кадр.
|
void ProjectionMatrixSet(
Параметры
fov
[in] Ширина поля зрения в радианах для создания проекции сцены.
aspect_ratio
[in] Соотношение сторон 2D-кадра.
z_near
[in] Расстояние до ближней плоскости отсечения.
z_far
[in] Расстояние до дальней плоскости отсечения.
Возвращаемое значение
Нет.
Примечание
На 2D-кадре будут показаны проекции только тех 3D-объектов, которые попадают в указанное поле зрения и расположены между ближней и дальней плоскостями отсечения.