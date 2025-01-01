ДокументацияРазделы
ProjectionMatrixSet

Вычисляет и устанавливает матрицу проекции 3D-координаты на 2D кадр.

void  ProjectionMatrixSet(
   float  fov,              // угол зрения (field of view)
   float  aspect_ratio,     // отношение сторон кадра
   float  z_near,           // 
   float  z_far             // 
   );

Параметры

fov

[in]  Ширина поля зрения в радианах для создания проекции сцены.

aspect_ratio

[in]  Соотношение сторон 2D-кадра.

z_near

[in]  Расстояние до ближней плоскости отсечения.

z_far

[in]  Расстояние до дальней плоскости отсечения.

Возвращаемое значение

Нет.

Примечание

На 2D-кадре будут показаны проекции только тех 3D-объектов, которые попадают в указанное поле зрения и расположены между ближней и дальней плоскостями отсечения.