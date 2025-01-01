Справочник MQL5Стандартная библиотека3D графикаCCanvas3DDXDispatcher AmbientColorGetAmbientColorSetAttachCreateDestroyDXContextDXDispatcherInputSceneLightColorGetLightColorSetLightDirectionGetLightDirectionSetObjectAddProjectionMatrixGetProjectionMatrixSetRenderRenderBeginRenderEndViewMatrixGetViewMatrixSetViewPositionSetViewRotationSetViewTargetSetViewUpDirectionSet DXDispatcher Возвращает хендл диспетчера ресурсов. CDXDispatcher* DXDispatcher() Возвращаемое значение Хендл диспетчера ресурсов. DXContext InputScene