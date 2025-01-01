ДокументацияРазделы
DXDispatcher

Возвращает хендл диспетчера ресурсов.

CDXDispatcher*  DXDispatcher()

Возвращаемое значение

Хендл диспетчера ресурсов.