- AmbientColorGet
- AmbientColorSet
- Attach
- Create
- Destroy
- DXContext
- DXDispatcher
- InputScene
- LightColorGet
- LightColorSet
- LightDirectionGet
- LightDirectionSet
- ObjectAdd
- ProjectionMatrixGet
- ProjectionMatrixSet
- Render
- RenderBegin
- RenderEnd
- ViewMatrixGet
- ViewMatrixSet
- ViewPositionSet
- ViewRotationSet
- ViewTargetSet
- ViewUpDirectionSet
Create
Создает графический ресурс для отрисовки 3D-сцены без привязки к объекту чарта.
|
virtual bool Create(
Параметры
name
[in] Имя графического объекта.
width
[in] Ширина кадра.
height
[in] Высота кадра.
clrfmt=COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA
[in] Способ обработки цвета. Более подробно о способах обработки цвета смотрите в описании функции ResourceCreate().
Примечание
true при успешном создании ресурса, иначе - false.