ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотека3D графикаCCanvas3DCreate 

Create

Создает графический ресурс для отрисовки 3D-сцены без привязки к объекту чарта.

virtual bool  Create(
   const string       name,                                 // имя графического объекта
   const int          width,                                // ширина 
   const int          height,                               // высота
   ENUM_COLOR_FORMAT  clrfmt=COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA      // формат цвета
   );

Параметры

name

[in]  Имя графического объекта.

width

[in]  Ширина кадра.

height

[in]  Высота кадра.

clrfmt=COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA

[in]  Способ обработки цвета. Более подробно о способах обработки цвета смотрите в описании функции ResourceCreate().

Примечание

true при успешном создании ресурса, иначе - false.