Справочник MQL5Стандартная библиотека3D графикаCCanvas3DAmbientColorSet 

AmbientColorSet

Устанавливает цвет и интенсивность окружающего ненаправленного освещения.

void  AmbientColorSet(
   const DXColor  &ambient_color      // цвет и интенсивность ненаправленного освещения
   );

Параметры

&ambient_color

[in]  Цвет ненаправленного освещения.

Возвращаемое значение

Нет

Примечание

Интенсивность задается в альфа-канале структуры DXColor.