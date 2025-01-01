3D графика

В этом разделе представлены классы создания трехмерной графики, которые построены на основе функций для работы с DirectX. Базовым классом является CCnavas3D, который содержит методы управления камерой и освещением, а также предоставляет менеджер графических ресурсов – текстур, шейдеров, буферов вершин, индексов и параметров шейдеров.

Для того чтобы начать работать с библиотекой, достаточно прочитать статью Как создать 3D-графику на DirectX в MetaTrader 5.

Отдельно представлены классы базовых объектов сцены, такие как параллелепипед, трехмерная поверхность на пользовательских данных и произвольная сетка.