Справочник MQL5Стандартная библиотека3D графикаCCanvas3DAmbientColorGet 

AmbientColorGet

Получает цвет и интенсивность окружающего ненаправленного освещения.

void  AmbientColorGet(
   DXColor  &ambient_color      // цвет и интенсивность ненаправленного освещения
   );

Параметры

&ambient_color

[out]  Цвет ненаправленного освещения.

Возвращаемое значение

Нет

Примечание

Интенсивность хранится в альфа-канале структуры DXColor.