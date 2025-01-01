Справочник MQL5Стандартная библиотека3D графикаCCanvas3DAmbientColorGet
- AmbientColorGet
- AmbientColorSet
- Attach
- Create
- Destroy
- DXContext
- DXDispatcher
- InputScene
- LightColorGet
- LightColorSet
- LightDirectionGet
- LightDirectionSet
- ObjectAdd
- ProjectionMatrixGet
- ProjectionMatrixSet
- Render
- RenderBegin
- RenderEnd
- ViewMatrixGet
- ViewMatrixSet
- ViewPositionSet
- ViewRotationSet
- ViewTargetSet
- ViewUpDirectionSet
AmbientColorGet
Получает цвет и интенсивность окружающего ненаправленного освещения.
void AmbientColorGet(
Параметры
&ambient_color
[out] Цвет ненаправленного освещения.
Возвращаемое значение
Нет
Примечание
Интенсивность хранится в альфа-канале структуры DXColor.