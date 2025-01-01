- AmbientColorGet
- AmbientColorSet
- Attach
- Create
- Destroy
- DXContext
- DXDispatcher
- InputScene
- LightColorGet
- LightColorSet
- LightDirectionGet
- LightDirectionSet
- ObjectAdd
- ProjectionMatrixGet
- ProjectionMatrixSet
- Render
- RenderBegin
- RenderEnd
- ViewMatrixGet
- ViewMatrixSet
- ViewPositionSet
- ViewRotationSet
- ViewTargetSet
- ViewUpDirectionSet
RenderBegin
Подготавливает графический контекст для отрисовки нового кадра.
|
virtual bool RenderBegin(
Параметры
flags
[in] Комбинация флагов, задающая режим отрисовки. Возможные значения:
DX_CLEAR_COLOR – очистить буфер изображения цветом background_color.
DX_CLEAR_DEPTH – очистить буфер глубины.
background_color=0
[in] Цвет фона 3D-сцены.
Возвращаемое значение
true – в случае удачи, false - если не удалось обновить входные параметры шейдера.