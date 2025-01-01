ДокументацияРазделы
Подготавливает графический контекст для отрисовки нового кадра.

virtual bool  RenderBegin(
   uint  flags,                  // комбинация флагов
   uint  background_color=0      // цвет фона
   );

Параметры

flags

[in]   Комбинация флагов, задающая режим отрисовки. Возможные значения:
DX_CLEAR_COLOR – очистить буфер изображения цветом background_color.
DX_CLEAR_DEPTH – очистить буфер глубины.

background_color=0

[in]  Цвет фона 3D-сцены.

Возвращаемое значение

true – в случае удачи, false - если не удалось обновить входные параметры шейдера.