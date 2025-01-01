- AmbientColorGet
- AmbientColorSet
- Attach
- Create
- Destroy
- DXContext
- DXDispatcher
- InputScene
- LightColorGet
- LightColorSet
- LightDirectionGet
- LightDirectionSet
- ObjectAdd
- ProjectionMatrixGet
- ProjectionMatrixSet
- Render
- RenderBegin
- RenderEnd
- ViewMatrixGet
- ViewMatrixSet
- ViewPositionSet
- ViewRotationSet
- ViewTargetSet
- ViewUpDirectionSet
ViewTargetSet
Устанавливает координаты точки, на которую направлен взгляд.
|
void ViewTargetSet(
Параметры
&target
[in] Координаты точки, на которую направлен взгляд.
Возвращаемое значение
Нет.
Примечание
Используется для фиксации взгляда на одной точке сцены при перемещении точки зрения.
Установка новой координаты цели с помощью ViewRotationSet() изменяет матрицу вида, получаемую в ViewMatrixGet().
ViewTargetSet() используется совместно с ViewUpDirectionSet() для определения направления взгляда.