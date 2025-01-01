ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотека3D графикаCCanvas3DViewTargetSet 

ViewTargetSet

Устанавливает координаты точки, на которую направлен взгляд.

void  ViewTargetSet(
   const DXVector3  &target      // координаты цели
   );

Параметры

&target

[in]  Координаты точки, на которую направлен взгляд.

Возвращаемое значение

Нет.

Примечание

Используется для фиксации взгляда на одной точке сцены при перемещении точки зрения.

Установка новой координаты цели с помощью ViewRotationSet() изменяет матрицу вида, получаемую в ViewMatrixGet().

ViewTargetSet() используется совместно с ViewUpDirectionSet() для определения направления взгляда.